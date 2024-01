Star Academy : les duos et chansons du prime de la demi-finale du 20 janvier

Publicité





Star Academy, liste des duos et chansons du 12ème prime du samedi 20 janvier 2024 – C’est samedi soir qu’aura lieu le 12ème prime de la Star Academy. Il s’agit de la première demi-finale, qui opposera Axel à Julien, et à l’issue de cette soirée on connaitra le nom du premier finaliste de la saison !





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2023, la liste des chansons du prime 11 du 13 janvier 2024

Avec les artistes invités :

– Les élèves feront un medley avec Olivia Ruiz : « La femme chocolat », « Elle panique », et « Je traine des pieds »

– Axel chantera avec Zaho de Sagazan « La symphonie des éclairs »

– Julien chantera avec Marc Lavoine « Chère amie »

– Héléna chantera avec Zara Larsson « Lush life »

– Pierre chantera avec Didier Barbelivien « La rivière de notre enfance »

– Tiana (Star Academy 2022) chantera son single « C’est compliqué »

Les duos des demi-finalistes

– Axel et Julien feront un duo sur « Mon frère » de la comédie musicale « Les 10 commandements »

– Axel et Julien chanteront aussi « Show must go on » de Queen



Les solos :

– Julien chantera en solo « Formidable » de Stroma

– Axel interprètera « I have nothing » de Whitney Houston

– Héléna aura un tableau sur « Je vole » de Céline Dion

Tous ensemble :

– ouverture du prime sur « Je ne suis pas un héros » de Daniel Balavoine

– collégiale sur « Et Moi Je Chante » de Gérard Lenorman

