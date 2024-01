Star Academy : les duos et chansons du prime de la demi-finale du 27 janvier (liste complète)

Publicité





Star Academy, liste des duos et chansons du 13ème prime du samedi 27 janvier 2024 – C’est samedi soir qu’aura lieu le 13ème prime de la Star Academy. Il s’agit de la seconde demi-finale, qui opposera Héléna à Pierre, et à l’issue de cette soirée on connaitra le nom du second finaliste de la saison qui affrontera Julien la semaine prochaine !





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Publicité





Star Academy 2023, la liste des chansons du prime 11 du 13 janvier 2024

Avec les artistes invités :

– Les élèves feront un medley avec Gims : « Brisé » pour Julien, et Héléna et Pierre sur « Est-ce que tu m’aimes ? »

– Lara Fabian en duo avec Héléna sur « J’y crois encore »

– Héléna aura un tableau chanté / dansé avec Sophie Ellis-Bextor sur « Murder on the Dancefloor »

– David Hallyday fera un duo avec Pierre sur « Tu ne m’as pas laissé le temps »

– WoodKid sera en duo avec Pierre sur « Run boy run »

Les duos

– Julien chantera avec Pierre « Les murs de poussières » de Francis Cabrel

– Julien chantera avec Héléna « J’irai où tu iras » de Céline Dion

– Julien et Héléna chanteront « Une nuit sur son épaule » de Véronique Sanson et Marc Lavoine

– Julien et Héléna chanteront « In the stars » de Benson Boone et Philippine Lavrey

– Julien et Héléna chanteront « J’oublierai ton nom » de Carmel et Johnny Hallyday



Publicité





Les solos :

– Pierre chantera « Perfect » d’Ed Sheeran

– Héléna chantera « Skinny Love » de Birdy

Tous ensemble :

– ouverture du prime sur « Aller plus haut » de Tina Arena

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations demi-finale : c’est ultra serré entre Héléna et Pierre ! (SONDAGE)

Qui doit aller en finale ? Héléna Pierre Résultats Vote

Rendez-vous demain à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne et l’annonce des nominations. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.