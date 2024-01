Star Academy : où et à quelle heure voir Pierre ce mardi ?

Publicité





C’est la semaine de la finale à la Star Academy. Si hier Julien était de retour dans son village près de Pau, aujourd’hui c’est au tour de Pierre qui rentre chez lui en Normandie le temps d’une journée. Il a quitté le château de Dammarie-les-Lys ce matin vers 8h.





Vous avez envie d’aller voir Pierre et vous vous demandez où et à quelle heure ça se passe ? On vous dit tout !







Pierre sera aujourd’hui dans son village de Normandie, Villedieu les Poêles. Et c’est à 16h que vous pourrez le rencontrer, place de la République, devant la mairie de Villedieu-les-Poêles.

La mairie appelle à lui réserver « un accueil chaleureux, tout en musique, en chansons et chorégraphies ».



Notez que Pierre était stressé hier soir à l’idée de ce retour chez lui. Mais ses parents seront là et ça devrait le rassurer.

