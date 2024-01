Plus belle la vie du 30 janvier 2024 : Estelle délivrée, Djawad se réveille (résumé + extrait vidéo épisode 17 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 30 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 17 de PBLV – Estelle va finalement être délivrée cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Francesco est arrêté et va passer aux aveux !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 janvier 2024 – résumé de l’épisode 17

Morgane a induit la police de Marseille en erreur, tandis que Francesco Ibaldi retient toujours Estelle captive. Mais la police finit par faire le rapprochement avec le restaurant que Francesco aurait du ouvrir avec Estelle… Ils foncent sur place et les retrouvent ! Estelle est délivrée de cet enfer et Francesco est arrêté. Au commissariat, il avoue tout.

Et pendant ce temps là à l’hôpital, Estelle est au chevet de Djawad, qui se réveille…

Ariane traverse des hauts et des bas dans sa nouvelle relation avec Zoé. Parallèlement, Steve reçoit une bonne nouvelle et il se rapproche de Nisma.



Publicité





VIDÉO Plus belle la vie du 30 janvier 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.