Star Academy : qui a été éliminé lors du 10ème prime ? (résumé + replay du 6 janvier 2024)

Star Academy, résumé du prime 10 du samedi 6 janvier 2024 – C’est parti pour le dixième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 6 élèves encore en compétition ouvrent le bal sur leur hymne.





Pour leur prime carte blanche, les élèves donnent seuls le coup d’envoi de la soirée. Ils accueillent ensuite Nikos Aliagas.







Magnéto sur la battle secrète

La battle commence avec Djébril sur « Carmen » de Stromaé, Pierre enchaine avec « Trop beau » de Lomepal, Axel prend la suite avec « Flash » de Maëlle, et on termine avec Héléna sur « Bravo, tu as gagné » de Mireille Matthieu. Cécile explique qu’ils ont tous été très bons mais sa préférence va à Héléna, Malika choisit Pierre, Adeline a trouvé Djébril au dessus, et Pierre choisit Djébril. Quant à Michaël, il a préféré Héléna.



Place au duo entre Julien et Claudio Capeo sur « Un homme debout ». Cécile félicite Julien, elle a adoré.

Magnéto sur Axel et Héléna, qui reprennent « Hello » d’Adele. Adeline avoue que la chanson est très difficile, elle salue les notes d’Axel malgré le fait qu’il soit malade. Michaël les félicite aussi.

Djébril appuie sur le buzzer pour déclencher une surprise. Il s’agit d’une surprise pour Axel : ses amis sont là pour lui ! Il est très ému.

On poursuit avec le medley Jackson Familly. Les élèves chantent et dansent sur une chorégraphie de Malika. La prof de danse est ravie, elle salue le choix des élèves pour ce medley.

C’est ensuite au tour de Pierre sur « Caravane » avec Raphaël.

Magnéto sur Lénie et Djébril, qui interprètent « Lovely » de Billie Eilish. Michaël les félicite, Adeline a trouvé ça très beau.

Magnéto sur Axel. On accueille ensuite Umberto Tozzi, qui chante « Te Amo » avec Axel. Adeline affirme que c’était incroyable, elle a trouvé Axel excellent.

Héléna appuie sur le buzzer pour une surprise : Lara Fabian a enregistré un message pour Lénie !

Place au tableau des immunisés : Lénie chante « Je t’aime » de Lara Fabian et Julien reprend « Je t’aimais, je t »aime et je t’aimerai » de Francis Cabrel. Pierre les félicite. Cécile a été très touchée, elle salue l’interprétation et les progrès de Julien.

Djébril chante en duo avec Eddy de Pretto sur « Kid ». Michaël le félicite et explique qu’il a failli être immunisé cette semaine. Il a ensuite une surprise : un message de la chanteuse Chilla.

Magnéto sur Héléna, qui chante ensuite avec Anggun sur « La neige au sahara ». Michaël affirme que c’était quasiment parfait !

Magnéto sur le film tourné par les élèves cette semaine

Camille Lellouche chante « N’insiste pas » avec Lénie. Camille la remercie, elle la trouve extraordinaire. Adeline est très émue, elle les remercie. Lénie appuie ensuite sur le buzzer, elle a une surprise pour Héléna. Elle va chanter « Ne me jugez pas » avec Camille Lellouche !

Julien et Pierre ont buzzé, ils font une chorégraphie sur « Boom Boom Pow » des Black Eyed Peas. Malika est super contente, elle a aimé leur travail.

Pierre et Julien chantent ensuite en duo « Before you go » de Lewis Capaldi. Surprise : Victorien les rejoint sur scène !

Magnéto Star Ac Mix

Place ensuite une collégiale sur « L’amitié » de Françoise Hardy.

Djébril éliminé de la Star Academy 2023

23h43 : c’est l’heure du verdict. Nikos annonce les noms des sauvés : Pierre et Axel. Il ne reste plus que Héléna et Djébril. Héléna rentre au château, Djébril est éliminé !

Star Academy 2023, le replay du prime 10 du 6 janvier

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.