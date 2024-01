« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 20 janvier 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 20 janvier 2024 – Ce samedi soir à la télé, M6 lance la saison 4 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme, pas moins de 5 épisodes inédits à la suite.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 20 janvier 2024 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 4 – épisode 9 : Remise en cause

Espérant se libérer de son accord avec Elijah, Wesley place un dispositif d’écoute dans son bureau pour l’incriminer. Tim et sa sœur Genny apprennent une vérité troublante sur leurs parents.

Saison 4 – épisode 10 : Le cœur au bord des lèvres

John Nolan, qui connaît désormais les détails du passé de Bailey, se demande s’ils ont encore un avenir. Lorsqu’un avion s’écrase au milieu de la ville, l’équipe met tout en œuvre pour découvrir les causes de cet accident…



Saison 4 – épisode 11 : Dénouement

L’équipe doit compter sur l’expertise d’un criminel pour l’aider à faire tomber une menace encore plus grande. Chen et Bradford enquêtent sur le meurtre d’une adolescente sans domicile qui était amie avec Tamara.

Saison 4 – épisode 12 : Toc toc toc

L’équipe répond au signalement d’une main coupée échouée sur la plage et part à la recherche de son propriétaire. Tim tente de prouver à Lucy qu’il n’est pas un maniaque du contrôle et l’invite à un double rendez-vous avec Ashley et lui.

Saison 4 – épisode 13 : Les trois quêtes

Nolan et Chen doivent accomplir trois quêtes s’ils veulent récupérer en toute sécurité un hélicoptère de police volé par un adolescent. Harper et Thorsen doivent assurer la sécurité d’un tueur de flic à l’hôpital après une émeute en prison.