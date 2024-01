« The Tomorrow war » : le film inédit ce soir sur TF1 (21 janvier 2024)

Publicité





« The Tomorrow war », c’est le nouveau film qui vous attend ce soir, dimanche 21 janvier 2024, sur TF1. Un film réalisé par Chris McKay avec Chris Pratt dans le rôle principal.





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1 et sa fonction direct.







« The Tomorrow war »: l’histoire

Des soldats arrivent de 2051 avec un message : 30 ans plus tard, l’humanité est en train de perdre une guerre contre une espèce extraterrestre. Le seul espoir est que les soldats et les civils soient transportés dans le futur pour se battre. Déterminé à sauver le monde pour sa fille, Dan Forester fait équipe avec une scientifique et son père pour réécrire le destin de la planète.



Le casting

Avec : Chris Pratt (Dan Forester), Yvonne Strahovski (Colonel Muri Forester), J.K. Simmons (James Forester), Betty Gilpin (Emmy Forester)

Vidéo bande-annonce

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre film.