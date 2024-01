The Voice 2024 : découvrez une première voix à couper le souffle ! (VIDÉO)

Publicité





« The Voice 2024 » vidéo – C’est dans deux semaines, le samedi 10 février 2024, que sera lancée la nouvelle saison du télé-crochet de TF1 « The Voice ». Et cette année dans les fauteuils des coachs, vous retrouverez : Mika, Vianney, Zazie, ainsi que Bigflo & Oli.











« The Voice 2024 » : une première voix des auditions à l’aveugle

Et comme à chaque saison, cela va débuter avec les fameuses et tant attendues auditions à l’aveugle ! Aujourd’hui, on vous proposons de découvrir ou plutôt d’écouter une première voix à couper le souffle.

Olema a 27 ans et vient de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val de Marne. Elle nous offre une reprise de « Mad World » de Gary Jules.

VIDÉO Olema fait retourner tous les coachs



On vous dévoile une 1ère Voix dès maintenant pour que vous soyez prêts pour le niveau 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬𝐩𝐡𝐞́𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 des Talents cette saison✨

Découvrez Olema et sa reprise de “Mad World“ qui a complètement retourné nos Coachs🤩 RDV Samedi 10 Février sur TF1 & TF1+✌ pic.twitter.com/bPknlBtQdO — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) January 26, 2024

« The Voice » revient le 10 février 2024 sur TF1 à partir de 21h10 ou en replay sur TF1+ pour de nouvelles et très belles performances vocales comme seul ce programme peut nous offrir. Aux côtés de nos 4 coachs, l’irremplaçable Nikos Aliagas. Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de « THE VOICE » qui ne ressemblera à aucune autre ?