« Un intrus dans les murs de ma maison » : votre téléfilm ce 29 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un intrus dans les murs de ma maison » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 29 janvier 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un intrus dans les murs de ma maison ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Un intrus dans les murs de ma maison » : l’histoire, le casting

Sara s’installe avec sa fille, Johanna, dans une nouvelle maison qu’elle vient d’acheter, suite à son divorce. Toutes les deux comptent prendre un nouveau départ et tout s’annonce pour le mieux puisque Sara rencontre Colin, l’ancien propriétaire, avec qui elle s’entend bien. Par ailleurs, Johanna se fait un bon ami, Noah. Mais très vite, des phénomènes étranges surviennent dans la maison. Des bruits dans les cloisons se font entendre, des meubles sont déplacés… Un climat de terreur et d’incompréhension s’installe jusqu’au jour où Lucy, la collègue et meilleure amie de Sara, disparaît…

Avec : Andrea Bogart (Sara), Adam Huss (Colin), Maya Jenson (Jordyn), Luke Meissner (Noah)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « La peur entre les murs ».

« La peur entre les murs » : l’histoire et le casting

Molly est une jeune auteure dont le premier roman est un best-seller inspiré d’un événement traumatisant qu’elle a vécu quelques années auparavant avec sa sœur, Bella. Le revenu de ses ventes lui permet d’acheter un superbe appartement. Mais le lieu paraît avoir été bradé et Bella, qui a été invitée à y loger, fait vite l’expérience terrifiante d’une présence dans sa chambre au milieu de la nuit.

Avec : Meghan Carrasquillo (Molly), Dane E. Connor (Michael), April Consalo (Bella)