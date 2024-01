Un si grand soleil du 16 janvier 2024 : votre épisode encore déprogrammé !

Publicité





Un si grand soleil du 16 janvier 2024 déprogrammation – Une fois de plus, mauvaise nouvelle pour les fans de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, encore une fois, votre série sera déprogrammée mardi soir.





En effet, l’épisode de « Un si grand soleil » passera à la trappe, France 2 ayant choisi de programmer son magazine politique « L’Évènement » suite à la conférence de presse d’Emmanuel Macron ce mardi 16 janvier.







Votre série « Un si grand soleil » sera de retour dès le mercredi 17 janvier 2024 à l’horaire habituel avec le prochain épisode inédit.

Dans cet épisode, on peut vous dire que Guilhem va perdre pied et devenir complètement fou. Il va se retrouver à tirer sur Akim et ce dernier va répliquer… Guilhem va se retrouver à terre dans un bain de sang.



VIDÉO Un si grand soleil extrait du prochain épisode : Akim tire sur Guilhem