Un si grand soleil du 19 janvier : Guilhem est mort (résumé et vidéo épisode 1319 en avance)

Un si grand soleil du 19 janvier 2024, spoiler résumé de l’épisode 1319 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 19 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







En pleine nuit, Johanna reçoit un appel. Elle fonce à l’hôpital tandis qu’Akim est entendu au commissariat après avoir tiré sur Guilhem. Manu appelle Hugo, tout est encore flou mais Akim dit qu’il était en légitime défense. Hugo explique que dans l’appartement il y avait deux types de douilles donc il y a bien eu deux tirs.

Alain vient parler à Johanna, il ne peut pas se prononcer pour l’instant mais ils font le maximum.



Carine n’arrive pas à réaliser que Maéva va voir les pyramides. Mais elle est tendue, Carine ne comprend pas. Elle finit son sac, Maéva dit que c’est l’avion qui lui fait peur. Carine lui dit que ça va bien se passer, elle lui donne son passeport et un peu d’argent de poche. Pendant ce temps là, Tom retrouve Achille. IL n’est pas bien, il lui avoue qu’il a quitté Noura pour Maéva. Mais elle a un mec qu’elle n’arrive pas à quitter, ça le rend fou. Et pire, ils partent une semaine en vacances… Tom lui dit que ça le dégoute. Achille lui dit qu’il devrait lui demander de choisir. Tom a peur de la perdre.

Akim explique au procureur et à Becker qu’il venait de se réconcilier avec Estelle. Pendant ce temps là, Manu interroge Estelle. Elle explique qu’elle pensait qu’Akim revenait sinon elle n’aurait jamais ouvert à Guilhem. Il avait le regard complètement fou. La veille elle lui avait dit qu’elle ne voulait plus se marier… Il l’a mal pris et l’a harcelée. Elle explique qu’elle avait une arme car il y a quelques semaines un client l’avait agressée. Elle n’avait pas de permis pour cette arme, c’était pour se rassurer. Elle regrette de l’avoir achetée. Akim explique qu’il s’est défendu, il n’aurait jamais tiré sinon.

Louis travaille comme serveur au 101. Maéva reçoit un message de Tom, Robin lui demande si ça va mais elle ment en disant que c’est sa mère…

Johanna appelle Yann, Guilhem a perdu beaucoup de sang les médecins ne se prononcent pas. Yann lui explique que Guilhem aurait tiré sur Akim, qui a riposté. Johanna trouve ça ridicule, elle dit que Guilhem n’aurait jamais fait ça. Mais c’est ce qu’affirme Estelle et Akim, Yann lui dit que leurs témoignages concordent. Johanna pense que ça ne tient pas la route.

Thaïs dit à Maéva qu’elle devrait quitter Robin. A sa tête, il va se douter de quelque chose. Maéva lui dit qu’elle l’aime. Thaïs pense qu’elle n’est pas amoureuse et que si elle ne fait rien maintenant, leurs vacances seront un enfer…

Au cabinet, Claudine informe Margot que c’est Akim qui a tiré sur Guilhem. Elle est sous le choc. Margot appelle Bilal, Akim est en garde à vue au commissariat, il ne sait rien de plus. Bilal est en panique, Margot va se charger de lui trouver un bon avocat.

Tom retrouve Maéva. Ils s’embrassent et finissent au lit chez Maéva. Il lui dit qu’il la kiffe grave et lui demande de quitter son mec. Maéva dit qu’elle ne peut pas. Tom lui dit que si elle ne quitte pas Robin, c’est fini. Si elle part en Egypte avec lui, elle ne le reverra pas.

Manu a vérifié le téléphone d’Estelle, ça confirme son témoignage. Guilhem était bien partie en vrilles. Becker pense qu’Akim dit la vérité, mais le procureur attend la version de Cabestan. L’IPGN va être saisie. Pendant ce temps là à l’hôpital, Elisabeth est avec Johanna. Elle s’en veut de sa dispute avec Guilhem. Elle veut se précipiter dans sa chambre pour s’excuser dès qu’il sera réveillé. Alain arrive et leur annonce que son coeur n’a pas tenu : Guilhem est mort ! Johanna et Elisabeth s’effondrent.

