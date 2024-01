Un si grand soleil du 5 janvier : Tom et Maéva, le bisou ! (résumé et vidéo épisode 1312 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 janvier 2024, spoiler résumé de l'épisode 1312 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Margot et Akim ont passé la nuit ensemble. Ils sont très heureux !

Pendant ce temps là, Estelle se confie à Carine sur Guilhem. Elle est bien avec lui mais il lui manque l’étincelle. Elle pense que c’est là tout de suite où jamais, mais Carine pense que ça peut venir plus tard, c’est allé très vite. Carine pense qu’elle ne devrait pas dire non trop vite à sa demande en mariage.



Evan dit à Robin de proposer à Maéva de venir prendre l’apéro avec sa mère dans la semaine, afin de préparer le voyage. Robin est saoulé mais Chloé lui dit qu’ils doivent cadrer les choses, Maéva est mineure.

Tom retrouve Noura, Maéva les observe. Elle le traite de voleur devant Noura !

Guilhem annonce à Johanna que ça devient sérieux avec Estelle, du coup il a planté Claudine pour le voyage. Il annonce à sa nièce qu’il a demandé Estelle en mariage ! Elle trouve ça un peu rapide mais il lui assure qu’il est sûre de lui. Elle réfléchit. Guilhem lui dit même qu’il veut un enfant ! Johanna est sans voix…

Maéva exige que Tom le rembourse dans la journée, elle lui propose de faire la plonge à la pizzéria. Sinon elle lui fera une mauvaise réputation dans tout le lycée. Tom accepte.

Bilal retrouve Carine chez L Cosmétiques. Il a déjeuné avec Akim, Carine lui parle d’Estelle… Bilal lui dit qu’Akim était sûre de sa décision, il s’est remis avec son ex. Carine est choquée, elle ne savait pas qu’il y avait une ex dans l’histoire, Estelle n’avait donc aucune chance.

Robin parle à Maéva de l’invitation de ses parents. Elle veut bien venir mais refuse de ramener sa mère. Elle se moque des parents de Robin qu’elle trouve vieux jeu.

Noura interroge Tom, elle lui demande pourquoi Maéva l’a traité de voleur. Il ne lui dit rien.

Claudine se plaint de Guilhem auprès de Johanna et Florent. Elle propose à Johanna de le remplacer, ça la fait rire et elle refuse. Florent se propose mais Claudine juge son niveau d’anglais insuffisant.

Tom rejoint Maéva à la pizzéria, elle le briefe pour la plonge. Il lui dit qu’après elle devra le lâcher, elle lui assure que oui. Le père de Thaïs accueille Tom et lui montre la cuisine.

Margot et Akim sont ensemble, Margot se moque de quand Akim sera dans son dortoir pendant sa formation. Elle lui propose de le suivre… Akim est surpris, il n’attend que ça. Margot pense que ça lui fera du bien de changer d’air. Elle propose de prendre un appart ensemble.

Tom bosse dur. Il finit épuisé et il a mal au dos. Le père de Thaïs le félicite et lui donne ses 50 euros. Il les rend à Maéva, qui les donne de suite à son patron pour le rembourser. Tom comprend que Thaïs lui a menti et qu’elle était de mèche avec son patron. Il est en colère et s’en va. Maéva le rattrape et ils finissent par s’embrasser !

