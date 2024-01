Un si grand soleil spoiler : Jade dans de sales draps ! (vidéo épisode du 9 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 9 janvier 2024 – Jade est de retour et on peut dire que ça ne va pas bien se passer dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, le passé de Jade va la rattraper et elle va encore risquer de gros ennuis avec la police !











En effet, en arrivant à la concession de motos, Sandra et Jade découvrent que de motos ont été volées. Le butin avoisine les 200.000 euros et la police doit venir sur place. Autant dire que Jade doit prendre la fuite parce qu’avec ses empreintes sur place, elle risque gros…

Jade appelle Ludo, elle est encore une fois dans une grosse galère. Ludo propose de la planquer à la ferme, personne n’ira la chercher là. Ludo lui présente Elodie et Jade essaie de comprendre qui peut être derrière le cambriolage de la concession.

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1314 du 9 janvier 2024

vidéo à venir

