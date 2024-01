Un si grand soleil spoiler : Johanna apprend la mort de Guilhem, Akim dans de sales draps (vidéo épisode du 17 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 17 janvier 2024 – C’est un terrible drame qui va secouer Montpellier dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Guilhem est transporté d’urgence à l’hôpital après qu’Akim lui ait tiré dessus pour se défendre. Guilhem est devenu fou et a tiré le premier sur Akim…

Mais si Akim est sain et sauf, ce n’est pas le cas de Guilhem, qui décède à l’hôpital.











Johanna est effondrée, Alain lui annonce la mort de Guilhem. De son côté, Akim est dans de sales draps… Il a le soutien de Manu et du commissaire Becker, qui savent que c’est quelqu’un de bien, et Estelle confirme qu’il était en situation de légitime défense. Mais le procureur Bernier ne lui sera d’aucune aide et affirme que c’est le petit protégé de Becker… L’IGPN va être saisie et va statuer du cas d’Akim. De son côté, Margot annonce à Bilal qu’elle va trouver un bon avocat pour Akim.

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1319 du 17 janvier 2024

