Un si grand soleil spoiler : la mort de Guilhem, il se fait tirer dessus par... (vidéo épisode du 16 janvier 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode du 16 janvier 2024 – Les choses vont mal tourner pour Guilhem dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, l’oncle de Guilhem va finalement se faire tirer dessus !











Et pour cause, après qu’Estelle l’ait quitté, Guilhem va totalement perdre le contrôle… Il va vriller et harceler Estelle, jusqu’à ce qu’il découvre Akim sortant de chez elle ! Guilhem va alors rentrer chez Estelle et s’en prendre violemment elle. Estelle va sortir son arme et appeler Akim à l’aide…

Mais quand Akim arrive, Guilhem s’empare de l’arme d’Estelle… Guilhem va tirer et Akim va tirer à son tour. Guilhem s’effondre au sol, une balle dans le ventre…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1318 du 16 janvier 2024

