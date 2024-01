Un si grand soleil spoiler : Ludo sur le départ ! (vidéo épisode du 23 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 23 janvier 2024 – Ludo va-t-il quitter Montpellier dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Après la mort de Guilhem, dans quelques jours c’est un autre personnage phare qui est sur le point de partir !











Publicité





En effet, Jade sait qu’elle n’a pas d’autre solution que de quitter Montpellier. Les voleurs des motos ont été arrêtés et elle est blanchi, mais Elise a décidé de s’acharner du côté de Sandra et Jade… Alex prévient Jade et Ludo. Jade comprend qu’elle va devoir repartir en cavale, elle n’a pas le choix. Mais Ludo lui annonce qu’il a pris sa décision : il part avec elle !

Jade essaie de l’en dissuader mais il ne veut pas la perdre une seconde fois et préfère la suivre.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Margot prendre une lourde décision… (vidéo épisode du 22 janvier 2024)



Publicité





VIDÉO Un si grand soleil spoiler, extrait de l’épisode 1322 du 23 janvier 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici