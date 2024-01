C dans l’air du 16 janvier 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 16 janvier 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 16 janvier 2024 : le sommaire

⚫️ Ce soir, Caroline Roux accueille Hervé Le Bras, historien, démographe et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ainsi que chercheur émérite à l’Institut national d’études démographiques (INED). Auteur de « Atlas des inégalités » chez Autrement en 2023, il sera l’invité principal de l’émission. Depuis 2011, la France observe une diminution de sa natalité, mais l’année 2023 représente un tournant, avec une accélération de la baisse atteignant 6,6 %, selon le bilan démographique de l’Insee. Cette tendance place la France aux côtés de ses voisins européens, rompant avec sa position antérieure en tant que cas isolé. La population française s’établit désormais à 68,4 millions d’habitants. Au cours de l’émission, notre invité reviendra sur les raisons de cette baisse, ses implications et les enjeux qu’elle suscite.

⬛ La ministre s’excuse, Macron s’explique

Pour la troisième fois en moins d’un mois, Emmanuel Macron s’exprimera lors d’un « prime time ». Après une interview approfondie le 20 décembre dans « C à vous » sur France 5 et ses vœux du 31 décembre, le président de la République prendra à nouveau la parole ce soir lors d’une conférence de presse depuis l’Élysée, diffusée par six chaînes. Cette intervention en direct, d’une durée prévue d’au moins deux heures, vise à permettre au président de reprendre le contrôle, en clarifiant le cap de son quinquennat, encore vague, surtout après la nomination de Gabriel Attal à la tête d’un gouvernement affichant une orientation plus à droite, sept jours plus tôt.

Pendant la conférence de presse, Emmanuel Macron abordera divers sujets tels que le pouvoir d’achat, la fin de vie, la transition écologique, l’Europe, la guerre en Ukraine, les conflits au Proche-Orient, etc. Cependant, il devra également répondre aux questions des journalistes, notamment sur des sujets sensibles tels que la loi sur l’immigration et le remaniement, ainsi que la nomination controversée de Rachida Dati au ministère de la Culture, mise en examen pour corruption passive et critiquée pour sa proximité avec l’Azerbaïdjan, selon des articles du Monde et du Canard enchaîné.

Le président sera également interrogé sur la crise naissante autour de sa nouvelle ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, suite à des accusations d’homophobie et de sexisme concernant la scolarisation de ses enfants au sein du groupe scolaire catholique Stanislas. Cette situation fait l’objet d’une enquête administrative après des révélations de Mediapart et de L’Express, soulignant l’importance des financements publics.

Bien que l’exercice de la conférence de presse ait été rarement utilisé par Emmanuel Macron jusqu’à présent, ce troisième rendez-vous en cinq ans marque un retour à cette « grande tradition gaullienne », selon l’Élysée, pour prolonger le « rendez-vous avec la Nation » initié avec les vœux du 31 décembre. L’horaire de diffusion à 20h15, pendant le journal télévisé, est une nouveauté visant à toucher un large public et à rappeler, avant le discours de politique générale du Premier ministre, la position de chef de l’État face à un Gabriel Attal très présent dans les médias depuis une semaine.



