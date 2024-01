Un si grand soleil spoilers : un terrible drame, des départs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 29 janvier au 2 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 29 janvier au 2 février 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir. Attention, pas d’épisode vendredi prochain en raison d’un match de rugby !





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire qu’Akim et Margot quittent Montpellier alors qu’Alix est face au retour de Christian. Celui-ci se dit recherché, il lui demande de l’aider en lui trouvant une planque… Et il lui remet une mystérieuse clé usb. Mais alors qu’Alix comptait planquer Christian dans la ferme de Ludo, Christian est retrouvé mort à la galerie ! A ses côtés au sol, Hélène est inanimée…

Hélène est hospitalisée d’urgence et elle est la suspecte numéro 1 du meurtre de Christian. Quand elle se réveille, Hélène ne se souvient de rien… Et contre toute attente, Claire la défend.



Publicité





Quant à Robin, à son retour d’Egypte son monde s’écroule quand Maéva lui annonce que c’est fini.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 29 janvier au 2 février 2024

Lundi 29 janvier 2024, épisode 1324 : Alors qu’Akim commence à se projeter dans l’avenir, Alix voit réapparaître une vieille connaissance sans se douter de ce que sa venue va entraîner…

Mardi 30 janvier 2024, épisode 1325 : Alors que tout le monde se pose une multitude de questions sur ce qui s’est exactement passé à la galerie d’Alix, Alain s’agace de plus en plus des propos d’Elisabeth sur Guilhem.

Mercredi 31 janvier 2024, épisode 1326 : En attendant qu’Hélène puisse éclaircir la situation, Alix continue de cacher des choses à Ludo. Le retour de vacances de Robin et ses parents ne se passe pas tout à fait comme prévu.

Jeudi 1er février 2024, épisode 1327 : A la surprise générale, Claire trouve des circonstances atténuantes à Hélène et la soutient. De leur côté, Chloé et Evan en ont assez de devoir subir la mauvaise humeur de Robin.

Vendredi 2 février 2024 : pas d’épisode (rugby)

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : un mort à la galerie d’Alix ! (vidéo épisode du 29 janvier 2024)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 29 janvier au 2 février 2024

vidéo à venir

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.