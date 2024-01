Un si grand soleil spoiler : un mort à la galerie d’Alix ! (vidéo épisode du 29 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 29 janvier 2024 – Après Guilhem, c’est une autre mort qui vous attend prochaine dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, un meurtre va avoir lieu à la galerie d’Alix !











En effet, Alix et Ludo vont retrouver Christian et Hélène à terre avec une arme. Christian est mort tandis qu’Hélène est entre la vie et la mort. Hélène est hospitalisée d’urgence, la balle est passée tout près du coeur ! Mais finalement elle s’en sort à l’hôpital.

Reste à savoir ce qui s’est passé… Hélène a-t-elle tiré sur Christian ? Quelques heures plus tôt, Christiana avait appelé Alix afin qu’elle lui trouve une planque, il était recherché et près à la payer généreusement…

Le commissaire Becker demande à Yann d’enquêter du côté d’Alix…



VIDÉO Un si grand soleil spoiler, extrait de l’épisode 1325 du 29 janvier 2024

vidéo à venir

