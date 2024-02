« Coup de foudre et petits arrangements » : votre téléfilm ce 22 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre et petits arrangements » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 22 février 2024 – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur TF1, c'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd'hui, il s'intitule « Coup de foudre et petits arrangements ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre et petits arrangements » : l’histoire, le casting

Lorie, une jeune citadine ambitieuse, visite l’auberge Lily Lake pour participer au renouvellement des vœux de ses parents. Noah, le propriétaire de l’auberge, accepte temporairement le rôle de faux petit ami pour accompagner Lorie durant ces quelques jours.

Avec : Rhiannon Fish (Lorie), Renee Herbert (Cleo), James William O’Halloran (Noah), Erin Connor (Lyla)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre 100% garanti ».

« Coup de foudre 100% garanti » : l’histoire et le casting

Zoe et Jillian ont développé l’application de rencontres « Digilove ». Elles ont un rendez-vous avec une femme intéressée à investir dans leur entreprise pour faciliter son introduction en bourse. Cependant, un problème semble surgir en ce qui concerne les chiffres de compatibilité.

Avec : Chad Connell (Oliver Beckett), Natalie Lisinska (Jillian Jones), Sonia Dhillon Tully (Madame Lee), Emily Alatalo (Zoe Williams)