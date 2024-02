Demain nous appartient du 26 février : Jordan en garde à vue, il avoue que... (résumé + vidéo épisode 1630 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 26 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1630 de DNA – Jordan est en garde à vue ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Jordan est soupçonné du meurtre d’Alban et il comprend que le piège se referme sur lui…

Demain nous appartient du 26 février 2024 – résumé de l’épisode 1630

Au commissariat, Jordan est toujours en garde à vue. Karim l’interroge, Jordan avoue qu’il avait bien une liaison avec Laure Cotentin et ils ont passé la nuit ensemble jeudi soir… Sauf qu’ils n’ont pas la même version ! Laure affirme que Jordan n’était plus là quand elle s’est réveillée, Jordan assure à Karim que c’est faux. Et il n’a jamais vu le couteau retrouvé dans ses affaires, il s’agit du couteau qui a servi à tuer Alban. Jordan comprend qu’il est piégé, il demande à prendre un avocat et ne veut plus rien dire…

Raphaëlle reçoit la visite inattendue d’un invité surprise : Xavier ! Le père de Maud et Camille est de retour à Sète et il n’avait prévenu personne. De son côté, Timothée complique la vie de son père en mettant des obstacles sur son chemin…

VIDÉO Demain nous appartient du 26 février 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

