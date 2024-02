Plus belle la vie du 26 février 2024 : Patrick devient-il fou ? (résumé + extrait vidéo épisode 36 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 36 de PBLV – Patrick devient-il fou dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Patrick peine à se faire entendre au sujet du meurtre dont il a été le témoin…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 février 2024 – résumé de l’épisode 36

Patrick va bien après la violente chute de vendredi. L’IRM n’a rien montré. Et pourtant, Jean-Paul refuse toujours de le croire quand il lui dit qu’il a assisté à un meurtre par la fenêtre avant sa chute… Patrick demande à Jean-Paul de lui faire confiance et de faire une enquête de voisinage. Jean-Paul promet de voir s’il a un peu de temps…

Les exigences de la vie quotidienne s’immiscent dans la relation de Morgane et Jules… Et Aya continue de rencontrer des difficultés pour comprendre son amie Ophélie. Elle lui confie avoir un crush sur Kilian mais Ophélie refuse toujours de sortir de chez elle.

