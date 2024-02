Demain nous appartient du 5 février : Gilles se met en danger... (résumé + vidéo épisode 1615 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 5 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1615 de DNA

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 5 février 2024 – résumé de l’épisode 1615

Gilles est prêt à tout pour faire libérer Cécile et même à se mettre en grand danger… Il a réuni une partie de l’argent pour la rançon ! Alex propose à Gilles de passer la journée avec lui mais il décline et lui ment… Gilles prétexte vouloir se reposer et aller au commissariat pour prendre des nouvelles et s’excuser. Mais en réalité il compte retrouve le ravisseur avec l’argent !

Lisa et Aaron sont de retour à Sète, ils retrouvent Victoire et Amel. Lisa fait la connaissance de Samuel…

Quant à Nordine, il ne démord pas de sa mauvaise foi.



VIDÉO Demain nous appartient du 5 février 2024 – les premières minutes de l’épisode

