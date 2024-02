Star Academy, Pierre : « Je réalise pas encore », sa première interview radio

Publicité





Pierre Garnier, grand gagnant de Star Academy 2023 samedi soir sur TF1, a donné sa toute première interview radio ce lundi matin. Il était l’invité de France Bleu Cotentin et pu se confier deux jours après sa victoire.





« Je réalise pas encore, j’ai vécu une finale d’exception et c’est vrai que là on arrive dans le vrai monde tranquillement et c’est dur de réaliser tout ce qui vient de m’arriver » a déclaré Pierre.







Publicité





« J’ai profité de ma sortie de l’émission pour revoir un peu mes proches. Mais je réalise pas du tout à quel point ça a changé. » a-t-il poursuivi.

Sur son aventure au château et l’image qu’il a pu transmettre : « J’ai essayé de rester fidèle à moi-même, de véhiculer mes valeurs et de faire ma passion. »



Publicité





« Quand on est à la Star Ac, on est vraiment dans une bulle, on est coupés de tout. On ne se rend pas compte de ce qui passe à l’extérieur. (…) Ça m’a rempli de plaisir de voir que je donnais du bonheur aux gens et qu’ils me soutenaient, qu’ils étaient derrière moi »

Au sujet de la surprise de Dadju lors de la finale : « Je n’était pas du tout prépare à ça et personne ne l’était, c’est Dadju qui a pris cette initiative. J’étais un peu perdu quand il coupe comme ça, je me dis ‘qu’est-ce qui se passe ?’ et là il me donne l’opportunité de chanter la chanson que j’ai chanté quelques fois au château. Mais vu qu’on n’a pas d’avis extérieur, pour moi c’était simplement classique. Et de la faire déjà j’étais un peu surpris et quand j’ai vu les gens qui chantaient la chanson par coeur, c’était magnifique ! C’est un très beau cadeau qu’il m’a fait et je pourrai jamais le remercier assez pour ça »

Sur la tournée de la Star Academy et son album : « Je vais d’abord me concentrer sur cette tournée pour donner énormément de plaisir aux gens. (…) Et après cette tournée on va passer plus à moi, à me trouver artistiquement et à faire un album qui me ressemble au maximum. Je compose et j’écris donc forcément j’ai envie d’emmener ma patte à tout ça. (…) Je pense qu’un album ça se réfléchit beaucoup, j’ai envie de participer un maximum »

Toute l’interview est à écouter sur le site de France Bleu.