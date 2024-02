Demain nous appartient spoiler : le grand départ de Samuel, William en larmes (vidéo épisode du 6 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Samuel va déjà quitter Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Après un retour à Sète des plus mouvementés, Samuel va finalement déjà repartir mardi prochain !











Il fait ses adieux à son meilleur ami, William, et lui fait une belle déclaration d’amitié. William est très ému et ne peut retenir ses larmes ! Samuel promet de lui donner des nouvelles pendant sa cure de désintoxication, il charge William d’embrasser Aurore et Manon pour lui. Il va appeler Sofia sur le trajet.

Samuel est très ému de s’en aller…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1616 du 6 février 2024 : Samuel quitte Sète

