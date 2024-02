« Qui dansera avec les Stars ? » : rendez-vous le 9 février !

Publicité





Chaque saison, de nouveaux danseurs intègrent la troupe des danseurs professionnels de « Danse avec les stars ». Mais avant de fouler le parquet de la plus célèbre salle de danse de France, il faut passer des auditions de haut niveau. Et pour la deuxième saison consécutive, ces dernières ont été filmées et seront diffusées dans « Qui dansera avec les stars ? » le vendredi 9 février à 18h sur TF1+ !





Cette année, ils sont 34 danseurs à avoir le même rêve et pour le réaliser, ils vont vivre des moments forts, intenses et parfois difficiles…







Durant toute la compétition, l’ensemble des danseurs sera jugé par des experts :

A commencer par l’emblématique Chris Marques, metteur en scène et juge historique de Danse avec les Stars ! Pour cette seconde saison, il revient, et son exigence obligera chaque danseur à donner le meilleur !



Julien Chapero, directeur de casting passionné par la découverte de nouveaux talents pour les plus grands shows télévisés de France sera de nouveau présent. C’est lui qui a présélectionné les 34 danseurs en course. Il a déjà révélé des danseurs emblématiques de l’émission, comme Elsa Bois, Inès Vandamme ou encore Jordan Mouillerac.

A leurs côtés, une nouvelle venue cette saison, un renfort de choc : Fauve Hautot ! La quadruple gagnante et juge de la prochaine saison de Danse avec les Stars rejoint, pour la première fois, le jury de QDALS. Son œil d’experte et son intransigeance sur la technique et l’artistique permettront de faire le bon choix.

Ensemble, ils vont évaluer les 34 danseurs au cours de 4 épreuves éliminatoires !

Fauve Hautot, Chris Marques et Julien Chapero vont juger leurs techniques ainsi que leurs capacités à créer une chorégraphie et à accompagner une célébrité dans Danse avec les Stars.

De son côté, Inès Vandamme accompagnera à nouveau les 34 danseurs dans cette folle aventure ! Il y a encore quelques années, c’est elle qui était à leur place : elle connait le tourbillon d’émotions fortes et de stress que procure une telle compétition. Ses conseils, sa bienveillance et son légendaire optimisme vont guider les prétendants qui espèrent, à leur tour, voir leur destin basculer.

Mais les places sont très chères …

Les 4 épreuves éliminatoires sont sans appel :

A l’issue de la première étape, suite à une chorégraphie imposée, (une pour les femmes, une autre pour les hommes), les 34 danseurs ne seront plus que 8 à accéder à la deuxième épreuve qui se jouera en duo !

Cette compétition impitoyable accélère à nouveau à la troisième épreuve, tout aussi déterminante : l’apprentissage d’une chorégraphie à un danseur professionnel. Les 6 danseurs encore en course seront jugés sur leur pédagogie, leur capacité à apprendre une chorégraphie à des danseurs professionnels de la troupe de DALS : Elsa Bois, Calisson Goasdoué et Jordan Mouillerac !

La compétition se conclura au terme d’une finale dantesque avec un challenge à l’image de Danse avec les Stars : apprendre une chorégraphie à une célébrité ! Les derniers compétiteurs devront se présenter plus prêts que jamais, lors de cette ultime étape qu’ils vont accomplir aux côtés de trois célébrités qui ont déjà enflammé le parquet de Danse avec les Stars : Carla Lazzari, Héloïse Martin et Laurent Maistret.

Une compétition inédite, un niveau inégalé, 34 danseurs déterminés, que devront départager un jury d’exception mais une seule et unique place pour rejoindre la prochaine saison de Danse avec les Stars !

Alors, QUI DANSERA AVEC LES STARS ?