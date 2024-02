Demain nous appartient spoiler : Violette dérape et ment à... (vidéo épisode du 20 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Violette joue clairement sur deux tableaux dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Jordan l’a envoyée balader la veille, Violette se rapproche de Liam…











Publicité





Et elle se montre même jalouse en l’interrogeant sur sa relation avec Lilou. C’est alors que Violette reçoit un message de Jordan… Elle ne le lit pas et ment à Liam en lui disant qu’elle considère Jordan exactement comme Jack et Lizzie, c’est juste sa famille !

Violette joue clairement avec le feu et au final, elle risque bien de se retrouver toute seule…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Gilles entre la vie et la mort ! (vidéo épisode du 20 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1626 du 20 février 2024 : Violette joue sur deux tableaux

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.