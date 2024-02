« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 2 du 15 février)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay de l’épisode 2 du jeudi 15 février 2024 – C’est parti pour l’épisode 2 de la nouvelle saison de Pékin Express. On accueille un nouveau binôme : Romain et Laura. Ils remplacent les jumeaux après leur abandon. Romain est coiffeur et Laura est sa cliente depuis 10 ans !





Les candidats doivent durant cette étape affronter un monstre, le roi des volcans d’Indonésie : le Kawah Ijen ! Ils doivent d’abord trouver un véhicule pour se rendre en bas du volcan avant de démarrer son ascension.







Pour le treck, les binômes doivent avancer avec des brouettes chargées de souffre ! Certains se chargent beaucoup et d’autres non. Pendant le parcours, il y a beaucoup de chutes, c’est très physique et certains ont pris beaucoup trop de souffre et doivent délester.

Romain et Laura arrivent les premiers. Flavie et Jérémy sont 2èmes, suivis de Jérôme et Emma, Patricia et Jessica. Ryad et Louison sont 5èmes. Patrick et Myriam arrivent juste avant la fin du temps imparti mais sans souffre !



Un seul binome n’a pas réussi à finir le treck : Mahdy et Manu. Tous les binômes cherchent un hébergement pour la nuit ! Tous passent une belle soirée avec les locaux.

Le lendemain matin, Stéphane donne aux binômes le poids du souffre : 7k300 pour Ryad et Louison, 15kg250 pour Patricia et Jessica, 40kg550 pour Jérôme et Emma, 23k550 pour Flavie et Jérémy, et 15kg900 pour Romain et Laura. Sont donc qualifiés pour l’épreuve d’immunité : Jérôme et Emma, Flavie et Jérémy, ainsi que Romain et Laura.

Place à l’épreuve d’immunité, un classique de Pékin Express : un porteur doit tenir des plateaux au dessus de 2 ballons tandis que leurs adversaires vont les alourdir. Jérôme, Romain et Jérémy sont les porteurs. Romain explose un premier ballon rapidement. Emma s’acharne sur Romain, elle lui met tout ! Il finit par lâcher. Romain et Laura sont donc éliminés. Jérémy pète un premier ballon tandis que Jérôme est imperturbable. Jérôme finit quand même par péter un ballon, ils sont à égalité ! Jérémy finit par lâcher, Jérôme et Emma remportent l’immunité pour la 2ème fois d’affilée !

Tous les binômes se retrouvent, Stéphane donne le départ de la suite de la course. Jérôme et Emma sont déjà qualifiés pour la 3ème étape. Et Stéphane annonce le retour de « la roulette infernale ». Elle comporte 6 contraintes pour le stop ! La balise sonne, les binômes doivent descendre de voiture et chercher un autre véhicule avec la première contrainte : parler avec la bouche pleine de bonbons à la guimauve ! Une sacrée galère !

Jérôme et Emma décident de ne pas jouer la victoire de l’étape, ils prennent leur temps. Stéphane refait sonner la balise… Nouvelle contrainte : parler en criant fort !

C’est finalement Romain et Laura qui remportent l’étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros ! Un début de compétition incroyable pour ce nouveau binôme. Patricia et Jessica sont 2èmes, Flavie et Jérémy 3èmes. Patrick et Myriam sont avant-derniers, Ryad et Louison sont derniers et très déçus.

Pékin Express, le duel final : et le second binôme éliminé est…

Place au duel final. Ryad et Louison ont choisi d’affronter Flavie et Jérémy sans hésitation et par stratégie. Louis s’y colle et affronte Flavie. Flavie arrive la première sur le lieu de la mission. Il s’agit d’avaler des biscuits au goût de poisson en l’air, les mains liées dans le dos. Louison arrive à son tour et va plus vite. Ils repartent presqu’en même temps !

Et c’est finalement Louison qui arrive le premier ! Le binôme d’inconnus est sauvé. Flavie est en larmes quand elle rejoint Jérémy. Leur sort est dans l’enveloppe noire. Est-elle éliminatoire ? La réponse est… oui ! Flavie et Jérémy sont donc éliminés, Pékin Express s’arrête là pour eux.

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de l’épisode 2

Si vous avez loupé ce second épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le 22 février pour l’épisode 3 !