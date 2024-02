Des racines et des ailes du 21 février : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 21 février 2024 – C’est un nouvel inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro intitulé « Terroirs d’excellence dans les Vosges », ​Carole Gaessler vous emmène dans les Vosges, à la rencontre de celles et ceux qui innovent pour magnifier leurs savoir-faire d’exception et préserver leur patrimoine.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 21 février « Terroirs d’excellence dans les Vosges »

Le massif des Vosges abrite le plus vaste ensemble de châteaux en Europe, comprenant 150 forteresses médiévales étalées sur une ligne de 200 kilomètres, marquant la frontière entre l’Alsace et la Lorraine. L’architecte Pierre Dufour entreprend la restauration de ces remarquables forteresses, dont le château du Grand-Gerlodseck, repaire de chevaliers brigands. Face à la menace d’effondrement de son donjon, il se lance dans une évaluation périlleuse, accompagné de guides de haute montagne.

Pierre Dufour nous guide également à la découverte d’un patrimoine plus contemporain. À Saint-Dié-des-Vosges, l’usine Duval se distingue en tant que seul édifice industriel conçu par le célèbre architecte Le Corbusier. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce trésor du XXe siècle abrite toujours l’usine de confection Duval, produisant des pièces d’exception pour des grands noms de la mode, dont Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain.



Le parc naturel régional des Ballons des Vosges, renommé depuis le XIXe siècle pour ses sources chaudes, est exploré par l’historien Bertrand Munier, qui nous plonge dans l’histoire de Plombières-les-Bains, la plus ancienne station thermale de la région, créée sous l’égide de Napoléon III. Cette période faste voit également l’émergence de Vittel, l’une des plus belles cités Art déco de France, au cœur du thermalisme vosgien.

La plaine offre un autre trésor patrimonial, les fermes vosgiennes, préservées avec passion par l’agriculteur Jérôme Balland. Consacrant son temps libre à la sauvegarde de ces bâtiments, il restaure actuellement sa quatrième ferme vosgienne.

En altitude, dans la vallée de Thann, les cousines Zoé et Morgane Elbé réalisent leur rêve d’enfance en gérant le Gazon vert, un gîte d’étape sur un magnifique sentier de grande randonnée. Chaque été, elles accueillent 200 convives pour accompagner la transhumance annuelle vers l’estive, un événement familial très attendu nécessitant la participation de toute la famille pour sa préparation.