Enquête Exclusive du 11 février : sommaire du numéro ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 11 février 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’une rediffusion et il a pour thème « Pom-pom girls : la face cachée du rêve américain ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Enquête Exclusive du 11 février 2024 : votre émission en résumé

Aux États-Unis, tant dans le basket que dans le football américain, la présence des pom-pom girls est incontournable. Chaque week-end, ces artistes égayent des stades bondés, captivant des millions d’Américains avec leur charisme, leurs tenues attrayantes et leurs performances chorégraphiques entraînantes. Leur prestation très attendue sert également de soutien motivant aux équipes sur le terrain.

Les pom-pom girls sont devenues une véritable institution à travers le pays, comptant parmi leurs rangs des personnalités célèbres telles que Madonna, Cameron Diaz, Sandra Bullock et même Meryl Streep, qui ont toutes embrassé cette discipline dans leur jeunesse. Représentant un symbole de la culture sportive et universitaire, le cheerleading est largement pratiqué dans les universités américaines. En plus d’avoir évolué au fil des décennies, il a transformé sa nature, passant d’une simple danse à un spectacle acrobatique à part entière, attirant cinq millions d’athlètes, hommes et femmes confondus. Cette discipline possède ses propres compétitions, connues outre-Atlantique sous le nom de « cheerleading ».



La compétition la plus prestigieuse se tient au printemps à Daytona Beach, en Floride, offrant aux pom-pom girls des régions les plus éloignées l’opportunité de briller à l’échelle nationale. Des équipes telles que celle de la petite université de Bethany, dans l’Oklahoma, aspirent à remporter le titre dans leur catégorie, s’appuyant sur des talents tels que Camaryn, une voltigeuse de 25 ans.

Afin de recruter les meilleurs éléments du pays, les universités proposent des bourses, transformant ainsi le cheerleading en un moyen d’ascension sociale. Pour de nombreux jeunes issus de milieux modestes ou de minorités, il représente parfois l’unique espoir d’accéder à des universités prestigieuses dans un pays où les études supérieures sont coûteuses.

Malgré le rêve que suscite toujours l’image des pom-pom girls chez les jeunes filles américaines, une réalité plus sombre émerge derrière les paillettes. Ces dernières années, la discipline a été secouée par de nombreux scandales liés aux abus et au harcèlement sexuel. À Dallas, au Texas, des jumelles ont porté plainte contre leur ancien entraîneur. Face à ces révélations et à l’image parfois objet associée à cette discipline, certaines pom-pom girls ont fait le choix de troquer leurs tenues ultra-sexy contre des vêtements plus décontractés, à l’instar de Sammy au club NBA de Cleveland.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.