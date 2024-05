Demain nous appartient spoiler : Mona jalouse ? Elle s'inquiète pour... (vidéo épisode du 10 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sacrée Mona ! La mère de Georges n’en loupe pas une dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et quelques jours, Mona ne pas hésiter à critiquer la façon dont Georges s’occupe du petit Lucien !





Au Spoon, Mona explique à Roxane qu’elle est inquiète pour son petit-fils…







Selon elle, Georges ne ferait pas assez attention. Elle aurait vu le petit Lucien les pieds à l’air dans sa poussette et elle craint qu’il prenne froid ! Roxane lui assure que Georges s’occupe très bien de son fils. Et elle comprend très vite que Mona est en réalité jalouse parce que désormais, Georges et Lucien passent tout leur temps avec Mélody…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1683 du 10 mai 2024 : Mona s’inquiète pour Lucien

