C à vous du 7 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 7 mai 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Visite d’État de Xi Jinping en France, quel bilan ? On en parle avec Frederic Lemaitre, journaliste, auteur du livre « Cinq ans dans la Chine de Xi Jinping »

🔵 📌 Récompensée par un Molière de l’humour et une prise de parole remarquée hier soir, Sophia Aram est l’invitée de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Adam Bentalha, chef exécutif du groupe d’hôtels Evok

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Antoine pour le livre “Guide pratique pour mettre les voiles avec Antoine” à paraître le 16 mai

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Alize Cornet pour le roman “Ce qui manque à l’amour”; et Anne Parillaud pour la pièce de théâtre “Je ne serais pas arrivée là, si…” au Théâtre Antoine à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 7 mai 2024 à 19h sur France 5.