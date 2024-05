C dans l’air du 7 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 7 mai 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 7 mai 2024 : le sommaire

⬛ Laurent Valdiguié, journaliste et co-auteur de « PSG – Confidential : Argent, politique et barbouzeries, l’histoire secrète du club parisien » (Robert Laffont) sera l’invité de Caroline Roux dans C dans l’air.

⬛ Bernard Pivot : la fin des livres… l’ère des écrans ?

Bernard Pivot nous a quittés à l’âge de 89 ans. L’écrivain et animateur de télévision, célèbre pour ses émissions « Ouvrez les guillemets » et « Apostrophes », est décédé hier à Neuilly-sur-Seine. Il laisse derrière lui un héritage considérable dans la promotion de la littérature. Ayant découvert sa passion pour la lecture lors de son travail de journaliste littéraire au Figaro, il a su démocratiser ce domaine à travers ses émissions télévisées. Lancée en janvier 1975, « Apostrophes » est rapidement devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de littérature, rassemblant des millions de téléspectateurs et influençant même les achats de livres en France.

Cependant, cinquante ans après le lancement d' »Apostrophes », le paysage de la lecture a considérablement évolué. Bien que le secteur du livre ait encore généré un chiffre d’affaires important en 2023, le temps consacré à la lecture diminue, notamment chez les jeunes, qui passent de plus en plus de temps devant les écrans. Cette tendance inquiétante a conduit certains gouvernements, dont celui de la France, à envisager des mesures pour limiter l’addiction aux écrans, comme le blocage des réseaux sociaux pour les moins de 13 ans.

En parallèle, l’avènement de l’intelligence artificielle soulève des questions sur l’avenir de l’emploi et de la société dans son ensemble. Si certains prévoient un impact positif sur l’emploi, d’autres craignent la disparition de certains métiers traditionnels. Des entreprises françaises ont déjà commencé à remplacer une partie de leurs effectifs par des systèmes d’IA, suscitant des inquiétudes quant à la qualité des services et à la stabilité de l’emploi.

L’héritage de Bernard Pivot dans la promotion de la littérature demeure indéniable, mais face à l’omniprésence des écrans et à l’avancée de la technologie, il est essentiel de trouver des moyens de préserver la place des livres dans notre société et de lutter contre l’addiction aux écrans. Cela nécessite une réflexion sur la manière dont nous utilisons la technologie et sur les mesures à prendre pour garantir un équilibre entre les bénéfices qu’elle apporte et ses effets néfastes sur notre mode de vie et nos habitudes de lecture.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 7 mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.