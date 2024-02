Envoyé Spécial du 8 février : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 8 février 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 8 février 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 La Russie malade de sa guerre

Exploration exceptionnelle dans un pays en conflit et hermétique, à la poursuite des combattants engagés dans la guerre menée par Poutine en Ukraine depuis deux ans. L’équipe d’Envoyé Spécial a parcouru la Russie pour rencontrer ces volontaires ou conscrits russes de retour du front, souvent marqués physiquement ou profondément atteints sur le plan psychologique. Pour la première fois, notre caméra a été autorisée à pénétrer dans un hôpital traitant les soldats russes, des blessés que le Kremlin préférerait tenir à l’écart du regard public. Notre équipe a également échangé avec les familles des combattants, certaines soutenant la guerre tandis que d’autres s’y opposent, mais toutes en subissent les conséquences.

Envoyé Spécial a également mené une enquête approfondie sur ces criminels, bénéficiant d’une amnistie en échange de six mois de service au sein de la milice Wagner, et qui retournent en toute liberté sur les lieux de leurs méfaits. Certains de ces individus, libérés sans avoir purgé leur peine, ont récidivé en commettant de nouveaux actes criminels.



Publicité





🔴 J’ai épousé la guerre

En Ukraine, Svitlana se trouve à huit mois de grossesse et s’apprête à accoucher dans quelques jours. Cependant, il est possible que son mari ne soit pas autorisé à quitter la ligne de front pour assister à la naissance. Comme elle, un nombre croissant de femmes se retrouvent seules pour assumer la responsabilité de la grossesse et l’éducation de leurs enfants. Beaucoup d’entre elles se sont mariées juste avant la mobilisation de leur conjoint ou pendant une permission temporaire du soldat qu’elles aiment. Le temps libre de Svitlana est consacré à la collecte de dons pour financer l’acquisition de drones ou d’ambulances afin de soutenir le bataillon de son mari. Pendant deux ans, la vie d’Olena a également été rythmée par les appels de son mari, entre deux engagements militaires. Comment répondre aux interrogations des enfants affectés par le départ de leur père, au milieu des alertes aux missiles ? Envoyé Spécial se penche sur ces femmes, épouses confrontées à la guerre depuis l’arrière, oscillant entre anxiété et ingéniosité, cherchant à s’organiser pour contribuer à la victoire qui ramènerait leurs êtres chers à la maison.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV