« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », ça démarre ce soir sur M6 ! (8 février 2024)

« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » au programme TV du jeudi 8 février 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h10 sur M6 pour le lancement de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or ». Au programme ce soir, le premier épisode de cette nouvelle saison inédite. Huit binômes de candidats vont prendre le départ de la 18e saison de Pékin Express pour une aventure exceptionnelle en plein cœur de l’Indonésie.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Huit binômes de candidats vont prendre le départ de la 18e saison de Pékin Express pour un voyage spectaculaire en Asie du Sud-Est sur les traces du tigre d’or ! Pour cette nouvelle route, Stéphane Rotenberg et les candidats vont découvrir l’Indonésie avec un départ à Bali, d’incroyables volcans sur l’île de Java, la Malaisie avec ses plages paradisiaques et sa trépidante capitale Kuala Lumpur, et le Vietnam de la baie d’Along jusqu’à la grande finale à Hanoï !

« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », l’épisode 1 du 8 février

Pour cette première étape, les 8 binômes vont découvrir l’Indonésie et plus particulièrement l’envoûtante et mystérieuse île de Bali !

Ils seront immédiatement mis dans le bain avec une mission sur l’immense lac Batur, aux eaux cristallines et sacrées. Et leurs capacités physiques seront mises à rude épreuve à peine la compétition débutée !

Cette étape sera aussi l’occasion de rencontrer un peuple authentique, aux multiples influences culturelles et religieuses. Les soirées chez les Balinais seront sous le signe de l’émotion et de la découverte. Nos 8 binômes vont découvrir des lieux sublimes, une véritable culture culinaire et la chaleur du peuple indonésien.



« Pékin Express : le choix secret », présentation de la saison

La célèbre course d’aventure est de retour pour une saison encore plus captivante ! Huit duos de candidats s’apprêtent à démarrer la 18e édition de Pékin Express, promettant un voyage époustouflant à travers l’Asie du Sud-Est, sur les traces du tigre d’or. Cette nouvelle saison promet un dépaysement total, avec des paysages naturels à couper le souffle, des rencontres chaleureuses chez l’habitant axées sur le partage, et des équipes déterminées à remporter le titre de cette édition passionnante !

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.