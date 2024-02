France Grand Format du 6 février 2024 : le sommaire du nouveau magazine ce soir sur France 2

Publicité





France Grand Format du 6 février 2024 : sommaire et reportages – Marie Drucker vous propose ce mardi soir sur France 2 un premier numéro de son nouveau magazine intitulé « France Grand Format ». Aujourd'hui il a pour thème : « Alimentation : à qui profite la hausse des prix ? ».





France Grand Format, présenté par Marie Drucker, propose une plongée au cœur des grandes questions qui animent, interrogent, fracturent ou rassemblent la société française : santé, logement, pouvoir d’achat, justice… Bien plus qu’un état des lieux, ce magazine mêle immersions, décryptages et enquêtes.

À travers une diversité de récits et de points de vue, France Grand Format met en avant les Français, leurs initiatives, leurs difficultés et leurs espoirs, pour raconter les failles, mais aussi les grandes avancées de notre société.



France Grand Format du 6 février 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Comment les Français font-ils face à cette envolée des prix ?

Aude, mère célibataire à Clermont-Ferrand, inspecte les poubelles des supermarchés chaque jour pour remplir son réfrigérateur. A Calais, Kevin et sa femme se serrent la ceinture pour économiser et acheter leur pavillon. Fabrice, à Saint-Omer, se voyait bientôt à la retraite mais réalise qu’il va devoir travailler plus longtemps pour survivre. Sonia et Tanguy, artisans boulangers dans le Loiret, n’arrivent plus à se verser un salaire décent à cause de l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie.

Pourquoi les prix de l’alimentation sont-ils montés en flèche ?

L’inflation est-elle une conséquence du Covid ? De la guerre en Ukraine ? Où ces événements ont-ils bon dos ? Qui est vraiment responsable de cette inflation ? Comment les spéculateurs se sont-ils engouffrés dans la brèche ? Tarek, trader à Paris, nous explique comment les marchés financiers ont aussi provoqué cette envolée des prix.

Alors, à qui profite la hausse des prix ?

La grande distribution promet des prix toujours plus bas et rend systématiquement responsables les industriels des hausses. Mais qu’en est-il vraiment ?

Sébastien, directeur général d’une PME à côté du Mont-Saint-Michel, est contraint de baisser les prix de ses gâteaux. Mais il découvre que la baisse n’est pas répercutée dans les rayons des supermarchés.

En Bretagne, un gérant de supérette affiche des prix très élevés, nous verrons comment l’enseigne l’y a contraint.

