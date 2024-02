« Rendez-vous avec le crime » : les épisodes ce soir sur France 3 (6 février)

Publicité





« Rendez-vous avec le crime » au programme TV du 6 février 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 3 rediffuse deux épisodes de « Rendez-vous avec le crime ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Rendez-vous avec le crime » : vos épisodes ce soir

Episode 1 (pilote) : Quand Samson Brion, flic en planque, débarque dans son village natal du fond de la Bretagne, quinze ans après l’avoir brutalement quitté, la plupart des habitants voient ce retour d’un très mauvais œil. Notamment Lila Sept-Vents, impétueuse entrepreneuse native du cru, qui tente de sauver de la faillite son agence de rencontres en ligne. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux, mais c’est très en colère qu’elle réalise que son nouveau locataire n’est autre que Samson, le meilleur ami de son frère aujourd’hui décédé !

Pourtant, quand une série de morts suspectes frappe ce petit village sans histoire, et que Lila découvre que toutes les victimes étaient des clients de son agence, la présence d’un flic sous son toit pourrait s’avérer précieuse. Quant à Samson, aider Lila à faire la lumière sur ces meurtres qui menacent son agence serait l’occasion d’enterrer la hache de guerre qu’elle brandit au-dessus de sa tête depuis son retour.

Episode 2 « Le mouton noir » : La femme qui se présente à Samson, vient de la « Villa Agatha » et Samson a de bonnes raisons de penser que la charmante vieille dame n’a plus toute sa tête quand elle affirme qu’on vole des objets de valeurs aux résidents, dont son beau pilulier en or, et que « cette femme » leur veut du mal. « Elle », c’est Irina, la nouvelle directrice de la résidence, une jeune femme réfugiée d’Europe de l’est, cible idéale puisqu’ étrangère. Là encore Samson a du mal à croire aux élucubrations de la vieille dame, mais quand celle-ci décède « accidentellement », il se lance d’autant plus vite dans l’enquête que son propre père Joseph vit dans la résidence, et confirme qu’il s’y passe des choses étranges. Avec l’aide de Lila, surdouée en informatique, ils décident d’installer leur propre système de surveillance électronique à la villa Agatha. Ils découvrent alors que même les résidents ont des choses à cacher. Alors qui tire les ficelles ? Une question à laquelle nos enquêteurs doivent répondre au plus vite, car tout semble indiquer que Joseph pourrait être la prochaine victime de ce tueur de l’ombre…



Publicité





Casting : interprètes et personnages

Avec Arié Elmaleh (Samson), Sophie de Furst (Lila), Gaelle Bona (Sidonie), Marius Colucci (Alban), Baya Rehaz (Manon), Michel Jonasz (Joseph)…