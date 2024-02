Ici tout commence du 13 février : Teyssier passe à l’action ! (résumé + vidéo épisode 860 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 860 – L’arrivée d’Iris à l’institut va semer le trouble chez les Leroy dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Ce soir, le retour d’Iris créé déjà des tensions entre ses fils, Jim et Thibault…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 13 février 2024 – résumé de l’épisode 860

Teyssier vient voir quel menu Jasmine et sa brigade ont préparé pour la Saint Valentin… Et il ne manque pas une occasion de critiquer ! Teyssier profite que Jasmine parle de vin pour leur imposer de travailler avec Iris. Elle le fait chanter et comme elle lui a demandé, il l’impose pour qu’elle se rapproche de Thibault et Jim…

Ébranlé par les retrouvailles avec sa mère, Jim commet un acte irréparable… De son côté, Hortense s’improvise entremetteuse pour la Saint-Valentin. Et au Master, Lionel et Jude déploient des efforts exceptionnels pour sauver un restaurant au bord de la faillitte.



Ici tout commence du 13 février 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.