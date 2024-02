Plus belle la vie du 13 février 2024 : le gros dérapage de Zoé (résumé + extrait vidéo épisode 27 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 27 de PBLV – Zoé va perdre le contrôle cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle s’emporte violemment contre Lucie par jalousie !…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 février 2024 – résumé de l’épisode 27

Zoé a pris sa mère la main dans le sac la veille, en la découvrant entrain dee fouiller dans son téléphone. Elle décide de confronter Ariane. Lorsqu’elle retrouve son mentor, Louis, l’anxiété s’installe. Ariane semble avoir tout compris, mettant en péril le plan machiavélique élaboré par ces deux voleurs expérimentés. La sérénité de Louis sera-t-elle suffisante pour rétablir la confiance de sa protégée et maintenir leur projet en marche ?

Déstabilisée par l’étroite relation entre Ariane et Lucie, Zoé compromet sa mission en s’énervant contre la fille de Jean-Paul. Et les forces de police reçoivent une alerte d’Interpol concernant un vol imminent… Ils vont redoubler de vigilance !

Pendant ce temps, un cours de booty shake rassemble les résidents du quartier. Et Aya et Killian organisent les festivités de la Saint Valentin au bar et semblent développer une connexion de plus en plus étroite.



VIDÉO Plus belle la vie du 13 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.