Ici tout commence spoiler : Antoine reçoit un mystérieux colis... (vidéo épisode du 13 février)

Ici tout commence spoiler – Une femme de l’institut serait-elle secrètement amoureuse d’Antoine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, le directeur adjoint de l’institut Auguste Armand va recevoir un mystérieux colis… Laetitia meurt d’envie de savoir qui lui a envoyé !











Laetitia a reçu un paquet au nom d’Antoine, dégageant un agréable parfum d’orange et de jasmin. À l’intérieur se trouve un mystérieux message sous forme de rébus… Antoine est surpris mais il ne semble pas aussi enthousiaste que Laetitia ! Pour lui, il est certain que l’admiratrice secrète est à l’institut et qu’elle a accès à son bureau. Mais qui ça peut bien être à la veille de la Saint Valentin ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 860 du 13 février 2024, Antoine a une admiratrice secrète



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

