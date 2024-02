Ici tout commence spoiler : Jasmine sous le choc, elle surprend Iris qui... (vidéo épisode du 13 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jasmine va être sous le choc dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va surprendre une conversation téléphonique d’Iris, la mère de Thibault et Jim venue enseigner à l’institut Auguste Armand…











Et on peut dire qu’Iris est une manipulatrice et qu’elle n’est pas venue là simplement pour enseigner la sommellerie aux élèves ! Jasmine la surprend alors qu’elle est au téléphone entrain dire qu’elle est entrain de gagner la confiance de quelqu’un et qu’elle sait ce qu’elle fait… Elle affirme qu’elle obtient toujours ce qu’elle désire !

Jasmine est choquée et s’éloigne vite pour qu’Iris ne la grille pas. A qui parlait-elle ? Et qu’est-elle venue faire à l’institut ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 860 du 13 février 2024, Jasmine surprend Iris

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.