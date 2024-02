Ici tout commence spoiler : Bérénice embrasse Carla, mais… (vidéo épisode du 8 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Bérénice aurait-elle finalement ses chances avec Carla dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? C’est ce que la jeune femme va croire dans quelques jours et elle va tenter d’embrasser sa meilleure amie… Sauf que Carla va violemment la repousser !











Publicité





Après avoir quitté la brigade, Carla vient quand même voir Bérénice pour la rebooster avant les journées de la pâtisserie. Bérénice est en panique, elle a peur de tout louper. Mais Carla croit en elle et la rebooste.

Sauf que Bérénice tente de l’embrasser, Carla recule immédiatement. La brigade arrive et Carla en profite pour s’en aller. Bérénice se sent mal…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Antoine sous le charme de la nouvelle prof de l’institut (vidéo épisode du 8 février)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 857 du 8 février 2024, Bérénice embrasse Carla



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.