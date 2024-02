Star Academy : le premier message de Pierre à ses fans depuis sa victoire

Publicité





Pierre Garnier a publié ce mardi son tout premier post sur ses comptes des réseaux sociaux Instagram et Facebook, trois jours après avoir été sacré grand gagnant de la Star Academy 2023.





« Je crois que je ne réalise pas encore bien ce qu’il m’arrive mais ce qui est sûr c’est que le petit Pierre serait fier. Tous ses rêves commencent à se réaliser » a écrit Pierre aujourd’hui dans un long message publié en début d’après-midi.







Publicité





« Je souhaitais remercier encore une fois toutes les équipes de la Star Academy et tous mes camarades qui ont été d’une bienveillance incroyable et qui sont maintenant comme une famille pour moi. Un grand merci également à tous les professeurs qui m’ont accompagné et m’ont fait grandir pendant ces trois mois de folie ! » a-t-il poursuivi.

« Et surtout, merci à vous pour votre soutien tout au long de l’aventure et vos retours sur ma chanson ‘Ceux qu’on était’, je n’aurai jamais pu imaginer qu’elle allait autant vous plaire ! »



Publicité





Pierre a terminé en rappelant que son single sortait ce soir à minuit. Et quand on voit l’engouement autour de la chanson de Pierre, on imagine que ça devrait faire un gros carton !