Ici tout commence : une actrice phare annonce son grand retour !

Publicité





Une actrice s’apprête à faire son grand retour dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et il s’agit d’une actrice historique, qui était présente dès le lancement du feuilleton de TF1 !





Il s’agit de la belle Pola Petrenko, alias Charlène Teyssier.







Publicité





« En décembre, j’ai déménagé dans un autre pays puis, en janvier, j’ai organisé mon mariage. J’ai à peine pris le temps de souffler et de profiter de ma nouvelle vie amoureuse que je reprends les tournages en mars pour un projet que vous connaissez. Mais je ne peux rien dire de plus » a déclaré Poa Petrenko à TV Mag.

Et selon Télé Loisirs, il s’agit bien du tournage de la série « Ici tout commence ».



Publicité





Rappelons que sur votre petit écran, Charlène a quitté l’institut Auguste Armand l’an dernier pour partir en tour du monde culinaire avec son frère, Théo. Mais Théo est désormais à Paris, où il a ouvert un restaurant avec Célia. Que fait Charlène depuis ? Mystère mais elle devrait donc être de retour au printemps et on en saura plus.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Thibault découvre la vérité et se venge, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 19 au 23 février 2024)

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.