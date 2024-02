Publicité





20h30 le samedi du 17 février 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Pris au piège ».





« 20h30 le samedi » du 17 février 2024 : les reportages

Dans cet épisode de « 20h30 le samedi », animé par Laurent Delahousse, l’exploration porte sur la langue française, la jubilation des mots, avec une attention particulière accordée à l’argot, une forme de langage pittoresque qui offre à certains groupes sociaux l’opportunité de forger leur propre identité. La langue est en constante évolution, puisant continuellement dans l’expressivité des échanges de la vie quotidienne.

Jour où > Fabrice Luchini a découvert l’argot

Fabrice Luchini se présente lui-même comme un médiateur de mots, une passion qui a pris naissance dans les années 1960, lorsqu’il abandonna l’école pour explorer le versant sud de la butte Montmartre en compagnie d’une bande de jeunes marginaux s’exprimant dans un langage riche en argot et en verlan. Depuis de nombreuses années, il captive les salles de théâtre en interprétant les œuvres majeures d’écrivains français tels que Rimbaud, Proust, Céline ou Flaubert. Actuellement, et ce jusqu’au 21 mars, il se produit sur la scène du théâtre des Mathurins dans « Fabrice Luchini lit Victor Hugo », une représentation dirigée par Emmanuelle Garassino, qui affiche complet. Parallèlement, on le retrouvera également à l’affiche du film « L’Empire » de Bruno Dumont, prévu pour le 21 février 2024.



Actu > « T’as le seum ou quoi ? »

Faut-il que la langue française, héritière de Molière, reflète les changements de la société, ou doit-elle être préservée comme une institution face aux évolutions telles que l’écriture texto, l’usage du point médian, et d’autres pratiques contemporaines ? Un sujet de débat potentiellement explosif.

