Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 1 ? (résumé + replay 13 février 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 1 du mardi 13 février 2024 – C’est parti pour l’épisode 1 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité », nouvelle saison qui se déroule aux Philippines avec 20 nouveaux aventuriers : 10 hommes et 10 femmes. Ils arrivent à bord de camions. Les candidats se découvrent et se jaugent…





Et dès leurs sorties des camions, ils vont former deux tribus !







Publicité





Pas de choix, ils découvrent les deux équipes :

– chez les jaunes : Léa, Alexis, Océane, Amri, Aurélien, Nathalie, Sarah, Sébastien, Pauline, et Steve

– chez les rouges : Jean, Maxime, Mégane, Julie, David, Alicia, Ricky, Emilie, Cécile, et Meïssa

Les deux équipes rejoignent ensuite Denis Brogniart, qui annonce que c’est déjà l’heure du premier jeu de confort. A la clé : un kit complet de construction avec planches, scie, marteau, clous ! Et il y a un charpentier dans chaque équipe : Sébastien et Jean !



Publicité





Il s’agit d’une épreuve avec des béliers de 100kgs et un parcours d’obstacles. C’est serré mais c’est finalement les jaunes qui remportent la victoire !

Denis annonce ensuite que cette année sur les camps, il y aura beaucoup de colliers d’immunité que d’habitude et ils auront des pouvoirs différents. Certains pouvoirs seront inédits !

Les deux tribus passent ensuite à la découvertes de leurs camps. Chez les jaunes, Aurélien trouve l’eau ! Sébastien, charpentier, prend en charge la cabane. Chez les rouges, on décide après débat de placer la cabane en sous bois. Et on cherche l’eau. Ricky cherche et trouve.

Le soir, Jean a mal à un oeil et appelle le médecin. Il lui met un collyre dans les deux yeux et lui bande les yeux pour les protéger du sable. Le lendemain matin, il va mieux.

Chez les jaunes, ça manque d’organisation. Et Amri pense déjà stratégie ! Il essaie de faire des alliances.

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’une épreuve d’équilibre en deux temps. Chez les rouges, Alicia fait perdre énormément de temps à son équipe ! Ils font une remontée de folie sur la seconde partie – la poutre – et remportent la victoire ! Les jaunes ont du mal à encaisser cette défaite alors qu’ils avaient une large avance. Et les rouges savourent, ils repartent avec le premier totem synonyme d’immunité de la saison.

Les jaunes vont devoir affronter le conseil. De retour sur leur camps, l’élimination à venir est déjà dans toutes les bouches ! Et les stratégies débutent… Mais ils ont beau réconfort : ils réussissent à faire le feu !

Le lendemain matin, Sébastien doit appeler le médecin, il est blessé à l’oeil. Il le soigne et lui bande l’oeil, il doit se reposer. Et les jaunes font leur premier repas chaud de l’aventure. Steve part à la recherche active d’un collier d’immunité ! Il se sent clairement en danger et veut absolument trouver un collier. Et bingo, il trouve un collier ! Mais ce collier ne l’immunise pas lui mais deux aventuriers de son choix juste avant le dépouillement.

Steve décide d’avouer à tout le monde qu’il a un collier. Il ne dit bien sûr pas qu’il ne peut pas se protéger. Certains sont septiques…

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du premier conseil de la saison. Nathalie, la doyenne âgée de 55 ans, avoue clairement se sentir en danger. Amri annonce qu’il pense que Steve n’a pas dit la vérité au sujet de son collier. Les aventuriers vont voter les uns après les autres. Avant le dépouillement, Steve annonce donc qu’il possède un collier et il lit le mot. Il décide d’immuniser Sébastien et Pauline. Les votes se jouent entre Steve et Nathalie. Et c’est finalement Steve qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce 13 février 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 20 février pour suivre l’épisode 2 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».