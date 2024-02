Demain nous appartient spoiler : Lisa choquée et déçue, elle annonce à Aaron que... (vidéo épisode du 16 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner entre Lisa et Aaron dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Lisa a retrouvé un second téléphone portable qu’elle pense être à Aaron, elle a réussi à le débloquer et elle y a découvert de multiples messages échangés avec des femmes…











Pour Lisa, aucun doute : Aaron la trompe ! Elle est remontée à bloc en parlant de son infidélité avec Victoire… Sa cousine lui conseille de rester calme quand Aaron rentre. Mais Lisa est déchainée quand elle confronte Aaron, qui reste imperturbable et ne nie pas…

La colère de Lisa fait rire Aaron… Et pour cause, ce téléphone n’est pas à lui mais à son frère, Simon. Lisa lui dit que c’est terminé, ils ne sont plus ensemble ! Aaron va-t-il réagir et lui dire la vérité à temps ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1624 du 16 février 2024 : Lisa quitte Aaron !

