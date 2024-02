Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 ? (résumé + replay 27 février 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 3 du mardi 27 février 2024 – C’est parti pour l’épisode 3 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination d’Alicia lors du premier conseil des rouges, Julie est amère sur le camps puisqu’elle a eu plusieurs votes contre elle.





Julie décide donc d’essayer de mieux s’intégrer alors que Léa demande aux autres s’ils votent au mérite. Malheureusement pour elle, ils lui parlent de jouer aux affinités…







Le jeu de confort et les aventuriers doivent y aller avec leurs sacs ! Denis les accueille et comme certains le pressentaient, il annonce que c’est un jeu de confort individuel et une élimination directe ! Le gagnant du jeu de confort remportera un indice et offrira 3 kilos de riz à son équipe.

Il s’agit d’une épreuve mythique de Koh-Lanta : les bambous ! Les deux moins bons de l’autre équipe s’affronteront en duel et l’un d’eux sera éliminé. Chez les jaunes, Nathalie perd en 20 petites secondes, suivie d’Amri. Chez les rouges, Cécile est la moins bonne, suivie de Mégane. A la fin il ne reste plus que William chez les jaunes face à 3 rouges ! William finit par lâcher. Les rouges remportent donc le riz et c’est Nathalie et Amri qui disputeront un duel éliminatoire. Il ne reste plus que Ricky et Maxime pour la victoire. Et c’est finalement Ricky qui gagne l’indice pour le collier d’immunité !



Ricky récupère son indice et place au duel entre Amri et Nathalie. Il s’agit d’une épreuve cérébrale. Ils doivent sortir une corde d’un labyrinthe à l’aveugle ! C’est serré et c’est finalement Amri qui gagne ! Nathalie est éliminée et ne rentrera pas sur le camps !

Chez les rouges, le retour avec le riz motive à faire le feu. Mais ils galèrent… Ils finissent par y arriver ! C’est Maxime qui offre le feu à son équipe. C’est la joie sur le camps rouge alors que chez les jaunes, la défaite et l’élimination de Nathalie ont laissé des traces. Mais la prestation de William a bluffé tout le monde.

Ricky ouvre son indice : un collier a été caché sur une épreuve que sa tribu va disputer dans les prochains jours. Le collier est accroché sur l’un des bois sculptés placés sur la ligne de départ ! Il devrait le récupérer sans se faire griller. Les rouges préparent leur premier riz et mangent un premier repas chaud.

Le lendemain, l’épreuve d’immunité est annoncée. Chez les rouges, Léa sait qu’on l’attend au tournant. Et Ricky a la pression de réussir à récupérer le collier. Il s’agit d’une épreuve en relais et un classique de Koh-Lanta : le grand bleu ! Ils doivent récupérer des tortues sous l’eau.

Tirage au sort chez les femmes rouges : c’est Emilie qui ne peut pas participer. Et discrètement au cours de l’épreuve, Ricky réussit à prendre son collier et à le cacher dans son chapeau ! C’est très serré mais Léa assure et offre la victoire aux rouges ! Chez les jaunes, William reconnait ne pas avoir été bon sous l’eau. Les rouges ont l’immunité alors que les jaunes vont devoir aller au conseil !

Les rouges rentrent sereins alors que chez les jaunes, les stratégies vont bon train pour le conseil du lendemain. William a déçu et est en danger !

Ricky ouvre le mot de son collier. Il protégera l’aventurier qui le sortira et il peut le donner, mais il ne servira que jusqu’à la réunification. Pendant ce temps là sur le camps rouge, une rumeur circule : Emilie aurait fouillé dans le sac d’Alicia pour regarder si elle avait un collier ! Ricky décide donc de se méfier.

La nuit est un enfer avec pluie torentielle et orage ! Le lendemain, plusieurs jaunes décident de chercher un collier… Et bingo, Pauline trouve un collier ! Il la protègera elle et l’aventurier de son choix. Il doit être utilisé sur un conseil avant la réunification. Plus tard, Aurélien trouve lui aussi un collier ! Sarah est à côté et l’a vu, il partage donc l’info. Ce collier protègera un aventurier au prochain conseil, il peut être cédé !

Léa et Pauline proposent une alliance à William. Il hésite.

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des jaunes. Place aux votes. Aurélien joue son collier et il le donne à Sarah ! Et c’est finalement William qui est éliminé !

Et rendez-vous le mardi 5 mars pour suivre l'épisode 4 de « Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité ».