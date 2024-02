« La Reine des Neiges 2 » : votre film d’animation ce soir sur M6 (23 février 2024)

Publicité





« La Reine des Neiges 2 » c’est le film d’animation des studios Disney qui vous attend ce vendredi soir sur M6. De quoi passer une belle soirée en famille en cette période de vacances scolaires !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou via la fonction direct de 6PLAY.







« La Reine des Neiges 2 » : l’histoire

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans “La Reine des neiges”, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans “La Reine des neiges 2”, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

Le saviez-vous ?

– “La Reine des neiges” est l’adaptation d’un conte de Hans Christian Andersen du même nom. Les Studios Disney ont déjà adapté de nombreuses fois les œuvres de l’écrivain dont le plus célèbre reste “La Petite Sirène”.



– Il s’agit du plus grand succès mondial de tous les temps pour un film d’animation et il a remporté l’Oscar du meilleur long métrage d’animation.

– Le couple d’auteurs-compositeurs ayant permis d’obtenir l’Oscar de la meilleure chanson originale avec “Let it go” (Libérée, Délivrée) est de retour pour “La Reine des neiges 2”. Les Lopez ont écrit sept nouvelles chansons originales qui synthétisent l’émotion, le plaisir et l’intrigue de manière fascinante.

– Pour étudier les fjords, l’architecture et l’habillement, les cinéastes avaient fait un premier voyage en Norvège pour le premier film. L’histoire de “La Reine des Neiges 2” se déroulant au-delà d’Arendelle, ils ont entrepris un voyage encore plus loin : en Norvège, en Islande et en Finlande.

– Jennifer Lee (scénariste) explique : “Si ‘La Reine des neiges’ s’achevait sur la note classique du “Et ils vécurent heureux à tout jamais”, “La reine des neiges 2” raconte ce qui se passe après “à tout jamais”. La vie se complique. Elle leur joue des tours. Il s’agit donc pour eux d’apprendre à se battre pour assurer leur place dans le monde, de bien agir, de toutes ces choses qu’il faut faire en tant qu’adulte.”

VIDÉO bande-annonce