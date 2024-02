« La traque des nazis – Le dernier combat » : votre documentaire ce soir sur France 3 (28 février 2024)

Publicité





Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « La traque des nazis – Le dernier combat ». Il se déroule comme un mélange captivant de fiction, d'archives et de témoignages, porté par la voix envoûtante d'Emmanuelle Béart.





« La traque des nazis – Le dernier combat » : présentation

Dans les années 1970, un groupe de jeunes trentenaires se lance, dépourvu de moyens et d’expérience, dans la poursuite des criminels nazis qui ont échappé à la justice internationale après la Seconde Guerre mondiale.

En 1945, les Alliés jugent 80 000 criminels nazis. Cependant, dès 1947, la Guerre froide prend le relais, reléguant la traque des nazis au second plan, la menace communiste devenant une priorité. Cela offre l’opportunité à des criminels de guerre notoires tels qu’Adolf Eichmann, Kurt Lischka, Klaus Barbie, Alois Brunner et Hermine Braunsteiner de vivre sans être inquiétés, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine ou en Syrie.



Cette situation insoutenable pousse certains citoyens et rescapés à agir. En France, Beate et Serge Klarsfeld prennent le relais de la justice. Serge Klarsfeld, fils d’un déporté, et son épouse, Beate, originaire d’Allemagne, n’hésitent pas à utiliser des méthodes spectaculaires pour faire condamner ces criminels.

D’autres défenseurs de la mémoire, comme l’Allemand Fritz Bauer, l’Américaine Elizabeth Holtzman et l’Autrichien Simon Wiesenthal, deviennent le cauchemar des criminels nazis dans leur quête incessante de justice. Cependant, ils se heurtent à un ennemi inattendu sur leur chemin : leurs propres gouvernements.